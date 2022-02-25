Погода в Хабаровском крае порадует жителей плюсовой температурой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае наступает весна. В краевой столице возможен небольшой снег в дневное время, ночью осадков не ожидается. Температура ночью сохранится от -9 до -11 градусов, днем обещают от -3 до -5 градусов. Ожидается юго-западный ветер 8-13 метров в секунду.

В южный районах региона возможен небольшой снег. Ночью температура будет находиться в диапазоне от -8 до -13 градусов, днем – от -4 до +1 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В центральных районах пройдет небольшой снег. Исключением станут Советско-Гаванский и Ванинский районы. Ночью температура достигнет от -8 до -21 градусов, днем – от -9 до +2 градусов. Ожидается ветер преимущественно западных направлений 5-10 метров в секунду.

В северных районах края существенных осадков не ожидается. Небольшой снег возможен в районе имени Полины Осипенко. Ночью температура упадет до уровня от -11 до -24 градусов, днем достигнет от -2 до -12 градусов. Ветер различных направлений достигнет 2-14 метров в секунду.

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