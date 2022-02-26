В Магадане перевернулся автомобиль
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Магадане произошло ДТП посреди города. На Наровчатова перевернулся автомобиль. Он упал на бок в углубление рядом с проезжей частью. На место прибыли сотрудники ГИБДД.
Очевидцы сообщают, что авария произошла буквально на ровном месте из-за столкновения с другой машиной
- На дороге стоит джип, у которого помят бампер. Видимо тот, что перевернулся, врезался в него. Машина отскочила и перескочила через бордюр, отлетев к детскому клубу. Туда и скорая, и пожарные приезжали, - поделился житель дома на Наровчатова.
Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
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