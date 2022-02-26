В Хабаровске произошел пожар в Клинико-Диагностическом центре
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
26 февраля утром в КДЦ произошел пожар. Это произошло на Карла-Маркса, 109. Возгорание началось в подвальном помещении, и постепенно на улицу начал выходить густой черный дым. В ходе разведки обнаружилось, что горят вещи и мебель.
- На место незамедлительно выехали пожарные. Сотрудники спасли одного человека из огня и эвакуировали на улицу еще 25. При пожаре пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Воспламенение удалось полностью устранить. Всего в тушении участвовали 25 человек и восемь единиц техники. Сотрудниками пожарного надзора будет установлена причина произошедшего. Для этого будет проведена проверка.
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