Жители Хабаровского края примут участие в конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты, школьники и журналисты Хабаровского края могут принять участие во всероссийском конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». Он проводится Общероссийской Ассоциацией почетных граждан, наставников и талантливой молодежи. Мероприятие поможет молодежи региона обучиться основам экономики и предпринимательства. Знаниями поделятся наставники-педагоги с опытом в этой сфере.

- . Героями проекта станут предприниматели, которые не только создают собственный бизнес, но и вносят свой вклад в развитие малой родины. Кого-то из участников это вдохновит создать собственное дело, а кому-то поможет осознать, что лучшее рабочее место – здесь, в их родном крае, - рассказали организаторы конкурса.

Заявки от участников будут принимать до 1 октября 2022 года. Призовой фонд составит 400 тысяч рублей. Конкурс уже проводился в других регионах страны. Молодежь представляла свои авторские творческие проекты и исследовательские работы.

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