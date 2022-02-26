Жители Хабаровского края примут участие в конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Студенты, школьники и журналисты Хабаровского края могут принять участие во всероссийском конкурсе «Узнай Россию. Предприниматели-земляки». Он проводится Общероссийской Ассоциацией почетных граждан, наставников и талантливой молодежи. Мероприятие поможет молодежи региона обучиться основам экономики и предпринимательства. Знаниями поделятся наставники-педагоги с опытом в этой сфере.
- . Героями проекта станут предприниматели, которые не только создают собственный бизнес, но и вносят свой вклад в развитие малой родины. Кого-то из участников это вдохновит создать собственное дело, а кому-то поможет осознать, что лучшее рабочее место – здесь, в их родном крае, - рассказали организаторы конкурса.
Заявки от участников будут принимать до 1 октября 2022 года. Призовой фонд составит 400 тысяч рублей. Конкурс уже проводился в других регионах страны. Молодежь представляла свои авторские творческие проекты и исследовательские работы.
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