Пожар в деревянном доме в Хабаровске удалось полностью потушить Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарным удалось закончить тушение пожара по переулку Дьяченко. Там загорелся двухэтажный деревянный дом, памятник архитектуры. Объект культурного значения полностью выгорел, но удалось сохранить соседние дома. Пожар потушили в 13:15, дом горел с вечера 25 февраля.

- На момент прибытия пожарных горели оба этажа и крыша. Произошло обрушение конструкций. Дом являлся аварийным и бы заблаговременно расселен, пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Причины произошедшего установят в ходе проверки. Этим займется прокуратура города и сотрудники пожарного надзора. Для этого будет проведен опрос очевидцев, осмотр места пожара, сбор материалов и вещественных доказательств для экспертизы.

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