В Хабаровском крае прошел фестиваль «Серебряная корюшка» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае прошел фестиваль «Серебряная корюшка». Праздник состоялся в акватории залива Советская Гавань. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек. Гости соревновались в ловле рыбы, скоростному бурению лунок, а также участвовали в кулинарных и творческих конкурсах. На фестивале любой желающий мог отведать ухи и выпить горячего чаю.

- За соблюдением мер безопасности в месте массового выхода людей на лед внимательно следили сотрудники инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Ванинскому и Советско-Гаванском районам. Также на площадке дежурили спасатели районного поисково-спасательного отряда, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Праздник прошел шумно и весело, никаких происшествий не было. Целью фестиваля является приобщение жителей и туристов к здоровому образу жизни, а также развитие дружественных связей на Дальнем Востоке.

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