Жителей Хабаровска пугает гигантская сосулька Фото: скриншот из видео
Жители Хабаровска пожаловались на огромную сосульку, свисающую с крыши жилого дома. Ледовая глыба обнаружена по адресу Гамарника, 9.
- Управляющая компания бездействует Под ней каждый день проходят жители с животными, а также бегают дети, - рассказал автор видеоролика, попавшего в интернет.
Если лед оторвется, он может серьезно навредить прохожим, а также уничтожить припаркованные у дома машины. То, что сосульку не счистили, вызывает страх у жильцов за собственную жизнь.
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