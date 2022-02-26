Жителей Хабаровска пугает гигантская сосулька Фото: скриншот из видео

Жители Хабаровска пожаловались на огромную сосульку, свисающую с крыши жилого дома. Ледовая глыба обнаружена по адресу Гамарника, 9.

- Управляющая компания бездействует Под ней каждый день проходят жители с животными, а также бегают дети, - рассказал автор видеоролика, попавшего в интернет.

Если лед оторвется, он может серьезно навредить прохожим, а также уничтожить припаркованные у дома машины. То, что сосульку не счистили, вызывает страх у жильцов за собственную жизнь.

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