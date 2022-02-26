Водитель вылетел на обочину в Хабаровске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Водитель «Toyota Premio» вылетел за проезжую часть в Хабаровске. Это произошло на Верхнеудинской около 11-го дома. Мужчина потерял управление и выехал за пределы проезжей части. После этого он наехал на дерево.

Одними из причин произошедшего могли стать мокрая дорога и невнимательность. В то время было светло и покрытие было ровным.

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