Водитель вылетел на обочину в Хабаровске
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Водитель «Toyota Premio» вылетел за проезжую часть в Хабаровске. Это произошло на Верхнеудинской около 11-го дома. Мужчина потерял управление и выехал за пределы проезжей части. После этого он наехал на дерево.
Одними из причин произошедшего могли стать мокрая дорога и невнимательность. В то время было светло и покрытие было ровным.
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