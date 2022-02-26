Небольшой снег ожидается в Хабаровском крае 27 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице 27 февраля ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха будет от -13 до -15 градусов, днем от -3 до -5. Западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами ожидаются порывы от 15 до 18 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от -12 до -17 градусов, а днем от -5 до -10. Скорость юго-западного ветра составит от 5 до 12 метров в секунду.

В центральных районах края пройдет небольшой снег. Ночью будет от -10 до -27 градусов, а днем от -2 до -17. Западный и юго-западный ветра подуют со скоростью от 6 до 14 метров в секунду.

Небольшой снег прогнозируется и в северных районах края. Ночью температура воздуха достигнет от -15 до -26 градусов, а днем от -7 до -14. Скорость западного ветра составит от 5 до 11 метров в секунду.