Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 февраля 2022 23:00

Коечный фонд в Хабаровском крае загружен на 76 процентов

На ИВЛ находятся 63 пациента
Анастасия НУРАДИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коечный фонд в Хабаровском крае загружен на 76 процентов

Коечный фонд в Хабаровском крае загружен на 76 процентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано 234 человека. Таким образом, доля госпитализаций составила 16,5%. От ковида умерли четыре человека.

За сутки выявлен 1421 новый случай заражения ковидом. Загруженность коечного фонда составляет 76,03%. В крае остается 678 свободных коек. На ИВЛ находятся 63 пациента.

- На лечении с COVID-19 находится 16 785 пациентов, 2 151 стационарно, 14 634 амбулаторно, - рассказали в краевом минздраве.