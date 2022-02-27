Коечный фонд в Хабаровском крае загружен на 76 процентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за минувшие сутки госпитализировано 234 человека. Таким образом, доля госпитализаций составила 16,5%. От ковида умерли четыре человека.

За сутки выявлен 1421 новый случай заражения ковидом. Загруженность коечного фонда составляет 76,03%. В крае остается 678 свободных коек. На ИВЛ находятся 63 пациента.

- На лечении с COVID-19 находится 16 785 пациентов, 2 151 стационарно, 14 634 амбулаторно, - рассказали в краевом минздраве.