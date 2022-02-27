Жителей Хабаровского края будут консультировать по горячей линии Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае из-за проведения военной операции в Украине создана горячая линия.

Позвонив по номеру 122, жители региона смогут узнать интересующую информацию о любых изменениях: о наличии лекарств и продуктов в населенном пункте, о работе банков, об изменениях в авиасообщении и другое.

- Было принято решение запустить горячую линию из-за участившихся фейков. Номер 122 удобен, потому что по нему можно также проконсультироваться по вопросам, связанным с COVID-19. Призываем граждан сохранять спокойствие и узнавать достоверную информацию по указанному номеру, - сказала Наталья Мельникова, замначальника главного управления социального развития губернатора и правительства края.