В Хабаровске волна ОРВИ идет на спад Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице волна ОРВИ идет на спад. В Хабаровске снижается количество простывших.

- Эпидпорог превышен на 46,1 процент. Чаще всего болеют подростки старше 15 лет и дошкольники, - отметила Екатерина Царева, консультант городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению.

Изменилась и ситуация с карантином. Полностью закрытых школ в городе нет. В 11 школах на карантин закрыты 15 классов из-за ОРВИ и три класса – из-за коронавируса. Также на карантине по ОРВИ остаются 16 групп в 12 детских садах.