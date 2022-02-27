В Хабаровске у женщины украли телефон в салоне сотовой связи

Мужчине грозит пять лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У хабаровчанки украли телефон в салоне сотовой связи. Она обратилась в полицию.

- Женщина рассказала, что телефон положила на прилавок. А злоумышленник под видом покупателя незаметно забрал гаджет стоимостью десять тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудниками полиции был задержан 41-летний хабаровчанин. Он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Украденный телефон он продал на рынке за две тысячи рублей, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит пять лет тюрьмы.