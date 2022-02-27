В ЕАО появилась горячая линия для актуального информирования Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Еврейской автономной области появилась горячая линия. Позвонив по номеру, жители ЕАО смогут получить актуальную и правдивую информацию о событиях в регионе.

- Принято решение запустить горячую линию из-за множества лживых постов, которые оказывают влияние на благополучие населения, - пояснили в правительстве ЕАО.

Горячая линия по номеру телефона 8 (42622) 4-03-80 активна с девяти утра до шести вечера по будням. Жители региона могут получить достоверную информацию о работе банков, о наличии продуктов и лекарств и другое.