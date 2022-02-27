Хабаровчанка представит регион на Первенстве мира по бильярдному спорту Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровчанка представит регион на Первенстве мира по бильярдному спорту. Юлия Пурдышова поучаствует в соревнованиях среди сильнейших бильярдистов планеты. Первенство пройдет с 24 по 29 марта в Бишкеке. В дисциплине «Свободная пирамида» за медали будут бороться юниоры и юниорки в возрасте до 19 лет.

В Екатеринбурге Юлия Пурдышова завоевала бронзу на первенстве страны. Также она выполнила нормативы и стала мастером спорта России. В октябре прошлого года в Кишиневе девушка стала серебряным призером первенства мира по бильярдному спорту среди юниорок до 21 года.

- Юля входит в тройку лучших спортсменов России. Сейчас она работает по максимуму, готовится к поездке. Ее задача – продемонстрировать самый высокий результат, - рассказала Амина Жололова, президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края.