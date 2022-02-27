В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют одну из старейших улиц Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют одну из старейших и протяженных улиц города.

- На улице Кирова будет уложен новый асфальт, установлены новые бордюры и отремонтированы тротуары. Заменят лампы уличного освещения, проведут обрезку деревьев, - рассказали в администрации города.

На ремонт улиц правительством края Комсомольску-на-Амуре выделено 60 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В 2022 в городе отремонтируют 18 дорог общей протяженностью 25 километров.