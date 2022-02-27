В Хабаровске 28 февраля обойдется без осадков
Фото: Администрация Хабаровска
В последний день зимы, 28 февраля, в Хабаровске осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -17 градусов, днем будет от -9 до -7 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 20 метров.
В южных районах края также сильных осадков не ожидается. Температура будет держаться в пределах от -17 до -14 ночью и от -12 до -5 днем. Ожидается западный ветер 5-14 метров в секунду.
В центральных районах края обойдется без существенных осадков. Температура ночью достигнет -29 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -17 до -2 градусов. Ветер западный, юго-западный будет дуть со скоростью 6-14 метров в секунду.
На севере края осадков не прогнозируется. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -28 до -15 градусов, днем - от -134 до -7 градусов. Скорость ветра различных направлений составит 5-14 метров в секунду.
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