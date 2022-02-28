За минувшие сутки 1253 человека заразились коронавирусом в Хабаровском крае Фото: Алиса ТИТКО

В Хабаровском крае продолжается распространение COVID-19. За прошедший день еще 1253 человека заболели коронавирусом. За сутки госпитализировано 106 пациентов, сообщили в региональном минздраве.

- На данный момент на лечении с ковидом в регионе находится 16 143 заболевших, к ИВЛ подключены 64 пациента, на кислородной поддержке остается 851 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

За сутки от коронавируса скончалось три пациента.

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