В Хабаровске возродят трамваи №6, если на это найдут деньги Фото: Администрация Хабаровска

На хабаровские улицы могут вернуться трамваи №6, если на это будут выделены деньги из федерального бюджета, так как других источников у региона и города на это нет, считает депутат Гордумы Хабаровска Михаил Сидоров. В общей сложности требуются 136 миллионов рублей.

— Требуется замена 1000 метров пути <...>Плюс подвижной состав в необходимом количестве для возобновления регулярных перевозок. Решить финансовую сторону возможно только с привлечением средств из федерального бюджета. Однако ввиду того, что у МУП «ГЭТ» нет своего имущества, в текущее время это невозможно,— заключил он.

По словам Сидорова, после завершения процедуры банкротства МУП «ТТУ», перспектива на покупку новых трамваев и ремонта путей за счет участия в федеральных программах появится снова.

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