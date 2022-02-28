В Хабаровске возродят трамваи №6, если на это найдут деньги
Фото: Администрация Хабаровска
На хабаровские улицы могут вернуться трамваи №6, если на это будут выделены деньги из федерального бюджета, так как других источников у региона и города на это нет, считает депутат Гордумы Хабаровска Михаил Сидоров. В общей сложности требуются 136 миллионов рублей.
— Требуется замена 1000 метров пути <...>Плюс подвижной состав в необходимом количестве для возобновления регулярных перевозок. Решить финансовую сторону возможно только с привлечением средств из федерального бюджета. Однако ввиду того, что у МУП «ГЭТ» нет своего имущества, в текущее время это невозможно,— заключил он.
По словам Сидорова, после завершения процедуры банкротства МУП «ТТУ», перспектива на покупку новых трамваев и ремонта путей за счет участия в федеральных программах появится снова.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;