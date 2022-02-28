В Хабаровске иномарка сбила подростка на пешеходном переходе Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске иномарка сбила подростка, и тот был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД города.

ЧП произошло вечером 27 февраля. Около 19:30 на улице Даниловского Toyota Caldina сбила парня, который переходил дорогу на «зебре».

— Молодой человек 2005 года рождения был госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель машины в момент ДТП был трезв, — рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Там также отметили, что у владельца авто есть водительские права нескольких категорий и 5 неоплаченных штрафов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.