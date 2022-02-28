В Хабаровске иномарка сбила подростка на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске иномарка сбила подростка, и тот был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД города.
ЧП произошло вечером 27 февраля. Около 19:30 на улице Даниловского Toyota Caldina сбила парня, который переходил дорогу на «зебре».
— Молодой человек 2005 года рождения был госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель машины в момент ДТП был трезв, — рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.
Там также отметили, что у владельца авто есть водительские права нескольких категорий и 5 неоплаченных штрафов.
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