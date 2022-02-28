В Хабаровске появились 70 новых юнармейцев
Фото: Администрация Хабаровска
В хабаровском Окружном доме офицеров состоялась церемония посвящения новоиспеченных юнармейцев. 70 учащихся оборонно-спортивных классов летного профиля муниципальной школы № 26 пополнили ряды участников движения и торжественно произнесли клятву верности Отечеству. Об этом сообщили в администрации города.
— Произошло знаменательное событие в вашей жизни. Желаю вам расти патриотами нашей страны, достигать успехов в учебе и спорте. Быть здоровыми и целеустремленными, — сказал начальник муниципального штаба движения «Юнармия» Андрей Мухранов.
В завершении церемонии ребятам вручили значки.
Всего в краевой столице более трех тысяч юнармейцев. Они принимают участие в городских мероприятиях, занимаются добровольческой деятельностью, участвуют во всероссийских конкурсах разной направленности.
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