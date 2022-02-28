Двух магаданцев задержали за кражу автомобиля. Фото: МВД Магаданской области

В Магадане полицейские поймали двух мужчин, которые подозреваются в краже автомобиля. Иномарку мужчины разобрали и продали по частям, сообщили в МВД региона.

Как выяснилось, за плечами у каждого из задержанных уже есть судимость.

— В период с января по февраль, находясь в районе дома по улице Кольцевой, мужчины совершили кражу автомобиля «Тойота», а затем разобрали иномарку на запчасти, часть из которых успели продать. Сумма ущерба составила 180 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Обоим магаданцам грозит до пяти лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.