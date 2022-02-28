Хабаровский край закупил медицинское оборудование на 40 миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край обзавелся новым медицинским оборудованием. Направлено оно не только в столицу региона, сумма покупки составила около 40 млн рублей. Такую информацию озвучил зампред правительства края Евгений Никонов.

В числе покупок цифровой маммограф и рентген для Некрасовки, туда же отправлены аппарат УЗИ и кольпоскоп, еще одни такие же в Тополево. Также закуплены для ФАПов гинекологические кресла, электрокардиографы и флюорограф.

— Построен ФАП в селе Казакевичево с жильем для фельдшера. Планируется к сдаче в 2022 году амбулатория в селе Виноградовка, ФАП в селе Константиновка. В марте 2022 года закончится капитальный ремонт амбулатории селе Сосновка, — рассказал Никонов.

Кроме того в текущем году запланирован капитальный ремонт поликлиники в селе Некрасовка, амбулатории села Матвеевка, и ФАПа села Корсаково.

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