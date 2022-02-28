Хабаровский край занял второе место по притоку населения на Дальнем Востоке. Фото: Телеграм/Пулемет Дегтярева

Хабаровский край занял второе место по притоку населения на Дальнем Востоке. Такое произошло впервые за десятилетие. Статистика была озвучена в Москве на совещании под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Миграционный прирост населения составил 5,7 тысячи человек. При этом год назад из региона уехало 7,9 тысячи жителей.

Больше всех приехало людей в Хабаровск (6 494 человека). В Хабаровский район - 855, в Комсомольск - 297, в Ванинский район - 77.

- Миграционный прирост сформировался за счет привлечения специалистов для работы на предприятиях, расширяющих производство, - пояснил Дегтярев.

Он отметил, что в ближайшие четыре года планируется дополнительно привлечь не менее восьми тысяч человек для реализации крупных инвестиционных проектов.

Лидером рейтинга стала Якутия. Число прибывших в регион превысило число уехавших на 7,65 тысячи человек. Прирост миграционного потока в республике составил 84,7%, что более чем в три раза опережает среднероссийские темпы. Положительные итоги миграции населения фиксируются на Камчатке, Чукотке и в Сахалинской области.

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