В Хабаровском крае отложили проверку сирен
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае власти отложили проверку системы оповещения, которая была запланирована на 2 марта.
- Проверка системы оповещения, запланированная ранее на среду, переносится на неопределенный срок, - сообщили «Комсомолке» в правительстве края.
Напомним, что проверки проходят дважды в год. О них предупреждают заранее, чтобы избежать паники среди населения.
Очередная проверка должна была начаться в 10:40 по местному времени и продлиться до 10:45. Должны были быть задействованы свыше 500 сирен по всему региону. Их громкий звук означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»
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