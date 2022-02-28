В Хабаровском крае отложили проверку сирен Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае власти отложили проверку системы оповещения, которая была запланирована на 2 марта.

- Проверка системы оповещения, запланированная ранее на среду, переносится на неопределенный срок, - сообщили «Комсомолке» в правительстве края.

Напомним, что проверки проходят дважды в год. О них предупреждают заранее, чтобы избежать паники среди населения.

Очередная проверка должна была начаться в 10:40 по местному времени и продлиться до 10:45. Должны были быть задействованы свыше 500 сирен по всему региону. Их громкий звук означает сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»

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