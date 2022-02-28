Житель Советской Гавани украл 187 тысяч со счета своего друга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае под суд будет отправлен житель Советской Гавани, которого обвинили в краже. По версии следствия, он снял с карты своего друга 187 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

- Полицейские установили, что мужчины распивали спиртные напитки, и хозяин квартиры уснул. В это время его друг взял банковскую карту, лежавшую на полке, и с помощью мобильного банка перевел деньги потерпевшего на свой счет, а также на счета своих родных и знакомых. После чего вернул карточку на место, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Дальше для мужчины настала пора кутежа: он снял номер в гостинице, купил себе разносолов и алкоголя. Но пир длился недолго, и совгаванца задержали. При себе у него нашли 106 тысяч рублей.

Сейчас мужчина в СИЗО, ему грозит до шести лет.

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