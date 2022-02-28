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Общество28 февраля 2022 6:47

Сергей Кравчук поручил ликвидировать наледь на дорогах Хабаровска

Сделать это необходимо как можно скорее из-за повышения дневных температур
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сергей Кравчук поручил ликвидировать наледь на дорогах Хабаровска

Сергей Кравчук поручил ликвидировать наледь на дорогах Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил профильным структурам администрации оперативно ликвидировать наледь на городских территориях. Сделать это необходимо как можно скорее из-за повышения дневных температур.

- Наледь нужно оперативно посыпать песчано-соляной смесью. Так как из-за наледи возможны ДТП, и есть риск травмирования хабаровчан, - сказал Сергей Кравчук.

В ближайшие время дорожники и управляющие компании прочистят водостоки. Муниципальные службы проведут ревизию ливнеприемников.

- В приоритете - уборка снега с кровель. От этого зависит безопасность хабаровчан. Также необходимо вывезти снежные валы со всех территорий, - добавил Сергей Кравчук.