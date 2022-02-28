В Хабаровском крае проведена модернизация объектов теплоснабжения Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае провели масштабную модернизацию объектов теплоснабжения. В краевом министерстве ЖКХ сообщили, что на замену котлоагрегаторов в преддверии отопительного сезона из бюджета региона было выделено 63 миллиона рублей.

- Больше всего устаревших котлов заменили в Ванинском районе. Муниципальные образования получили паспорта готовности и смогли вовремя начать отопительный сезон, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

В селах Нелькан, Бикин, в поселке Шумном, Селихино и Уктур, а также в городе Комсомольск-на-Амуре заменены котлы на котельных. Также новые котлы появились на объектах теплоснабжения в Мухене, поселках Лазарев, Пуир, Маго, Аэропорт, Новое устье, Амгунь, Солнечный, а также в селах Вострецово и Эворон.