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Общество28 февраля 2022 7:40

В Хабаровском крае проведена модернизация объектов теплоснабжения

На эти цели выделено 63 миллиона рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае проведена модернизация объектов теплоснабжения

В Хабаровском крае проведена модернизация объектов теплоснабжения

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае провели масштабную модернизацию объектов теплоснабжения. В краевом министерстве ЖКХ сообщили, что на замену котлоагрегаторов в преддверии отопительного сезона из бюджета региона было выделено 63 миллиона рублей.

- Больше всего устаревших котлов заменили в Ванинском районе. Муниципальные образования получили паспорта готовности и смогли вовремя начать отопительный сезон, - рассказали в министерстве ЖКХ края.

В селах Нелькан, Бикин, в поселке Шумном, Селихино и Уктур, а также в городе Комсомольск-на-Амуре заменены котлы на котельных. Также новые котлы появились на объектах теплоснабжения в Мухене, поселках Лазарев, Пуир, Маго, Аэропорт, Новое устье, Амгунь, Солнечный, а также в селах Вострецово и Эворон.