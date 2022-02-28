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Происшествия28 февраля 2022 8:07

Хабаровчанка убила свою 21-летнюю родственницу

Девушка скончалась на месте от множества ударов руками и ногами
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Хабаровчанка убила свою 21-летнюю родственницу

Хабаровчанка убила свою 21-летнюю родственницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске 30-летняя женщина убила свою 21-летнюю родственницу. Происшествие случилось 24 февраля в доме на Краснореченской.

- Между ними произошел конфликт. Женщина была пьяна. Она нанесла девушке несколько ударов руками и ногами. От этих ударов потерпевшая умерла на месте, - рассказали в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, допросили свидетелей и очевидцев. Женщина задержана. Расследование продолжается.