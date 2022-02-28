Акция «Весна безОпасности» пройдет в Хабаровском крае Фото: Артем ЛЕНЦ

Главное управление МЧС России запускает акцию «Из рук в руки! Весна безОпасности!» Она начнется второго марта и будет проходить две недели. Главные участники акции - школьники и дошкольники.

На улицах в своих населенных пунктах под руководством педагогов школьники вручат прохожим памятки по правилам безопасности в весенний период. Дошкольники отдадут памятки родителям, бабушкам и дедушкам, воспитатели детских садов разместят информацию о безопасности весной на информационных стендах.

- Цель акции - обратить внимание детей на правила поведения во время сезонных рисков и уберечь их от опасностей. Мы также разработали памятку с советами спасателей, - пояснила Светлана Безуглая, заместитель начальника отдела подготовки населения Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Участники акции должны будут сделать коллективную фотографию с использованием лозунга «Весна безОпасности» и отправить на электронную почту ГУ МЧС России по Хабаровскому краю до 18 марта. Участников наградят благодарностями от ведомства.

КОНКРЕТНО

Электронная почта ГУ МЧС России по Хабаровскому краю для отправки фотографий: ugz416236@yandex.ru.