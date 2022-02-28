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Происшествия28 февраля 2022 10:00

Комсомольчанка перевела мошенникам около 350 тысяч рублей

Женщина хотела заработать на инвестициях
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Комсомольчанка перевела мошенникам около 350 тысяч рублей

Комсомольчанка перевела мошенникам около 350 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Комсомольска-на-Амуре перевела мошенникам около 350 тысяч рублей. За помощью она обратилась в полицию.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником инвестиционной компании и предложил вложить деньги в акции одной из компаний. Он пообещал женщине высокую прибыль, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина переводила деньги на указанные мошенником счета в течение месяца, но прибыли так и не получила. Когда она попыталась вернуть деньги, лжеменеджер перестал выходить на связь.