Комсомольчанка перевела мошенникам около 350 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Комсомольска-на-Амуре перевела мошенникам около 350 тысяч рублей. За помощью она обратилась в полицию.

- Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником инвестиционной компании и предложил вложить деньги в акции одной из компаний. Он пообещал женщине высокую прибыль, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина переводила деньги на указанные мошенником счета в течение месяца, но прибыли так и не получила. Когда она попыталась вернуть деньги, лжеменеджер перестал выходить на связь.