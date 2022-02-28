Хабаровчане примут участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию

В конце февраля Алексей Балыков и Александр Комаров приняли участие в соревнованиях в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено «КП» - Хабаровск» героями публикации

Хабаровчане представили регион на соревнованиях по зимнему плаванию в Санкт-Петербурге. Алексей Балыков и Александр Комаров с 5 по 27 февраля принимали участие в борьбе за кубок «Большой Невы» в составе дальневосточной команды «Косатка ДВ». Состязания являются этапом кубка России по зимнему плаванию.

Хабаровчане рассказали «КП» - Хабаровск», что температура воды во время проведения соревнований составляла всего ноль градусов. На всех дистанциях лидировали дальневосточники, несмотря на большую конкуренцию.

В конце февраля Алексей Балыков и Александр Комаров приняли участие в соревнованиях в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено «КП» - Хабаровск» героями публикации

Алексей Балыков завоевал семь золотых и одну серебряную медаль. Александр Комаров – четыре золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. В конце марта хабаровчане в составе российской команды примут участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию, который состоится в Петрозаводске.

- На Чемпионат мира уже заявлены команды из Америки, из Англии, много команд их Европы. Но команда России всегда была сильной и многочисленной. Мы с Алексеем Балыковом тоже примем участие в соревнованиях, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Комаров.