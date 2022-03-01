За сутки 1117 человек заразились коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отмечается резкое снижение числа госпитализаций больных с коронавирусом. За сутки госпитализировано 84 пациента. Всего наличие инфекции подтвердилось еще у 1117 человек.
- На данный момент на лечении с ковидом в регионе находится 15 361 заболевших, к ИВЛ подключены 69 пациентов, на кислородной поддержке остается 1114 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.
За сутки от коронавируса скончалось четыре пациента.
Сейчас в регионе развернуто 2829 коек для заболевших. 621 из них свободна.
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