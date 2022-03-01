1 марта в Хабаровске будет теплая и ветренная погода Фото: Администрация Хабаровска

В первый день весны в Хабаровске будет стоять теплая, но довольно ветренная погода. 1 марта в краевой столице температура ночью опустится до -16 градусов, днем будет от -7 до -5 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В южных районах сильных осадков не ожидается. Температура будет держаться в пределах от -19 до -14 ночью и от -6 до -1 днем. Ожидается западный ветер 9-14 метров в секунду.

В центральных районах края обойдется без существенных осадков. Температура ночью достигнет -32 градусов, в светлое время суток прогнозируется от -14 до -3 градусов. Ветер северо-западный, юго-западный будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду.

На севере края осадков не прогнозируется. Температура ночью будет находиться в диапазоне от -30 до -16 градусов, днем - от -14 до -8 градусов. Скорость ветра различных направлений составит 2-12 метров в секунду.

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