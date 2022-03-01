Самолет Nordwind до Хабаровска не выпустили из Мехико-Сити
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самолет, который двигался по маршруту Хабаровск — Мехико-Сити — Хабаровск не сумел вернуться в Россию. Воздушное судно российской авиакомпании Nordwind осталось за рубежом из-за санкций Евросоюза, пишет ТАСС.
— Самолет по маршруту Хабаровск - Мехико-Сити - Хабаровск летел без пассажиров, билеты на этот рейс не продавались. Летел с грузом, остался в Мехико-Сити. Его страховка была аннулирована из-за санкций ЕС лизингодателем,— сообщила гендиректор аффилированного с перевозчиком туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.
Сейчас авиакомпания пытается прийти к соглашению с лизингодателем.
Отметим, что это не единственное воздушное судно, столкнувшееся с подобной проблемой. О подобных ситуациях днем ранее сообщили и другие авиакомпании.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;