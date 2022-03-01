Самолет Nordwind до Хабаровска не выпустили из Мехико-Сити Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самолет, который двигался по маршруту Хабаровск — Мехико-Сити — Хабаровск не сумел вернуться в Россию. Воздушное судно российской авиакомпании Nordwind осталось за рубежом из-за санкций Евросоюза, пишет ТАСС.

— Самолет по маршруту Хабаровск - Мехико-Сити - Хабаровск летел без пассажиров, билеты на этот рейс не продавались. Летел с грузом, остался в Мехико-Сити. Его страховка была аннулирована из-за санкций ЕС лизингодателем,— сообщила гендиректор аффилированного с перевозчиком туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

Сейчас авиакомпания пытается прийти к соглашению с лизингодателем.

Отметим, что это не единственное воздушное судно, столкнувшееся с подобной проблемой. О подобных ситуациях днем ранее сообщили и другие авиакомпании.

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