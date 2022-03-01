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Происшествия1 марта 2022 1:45

За нападение на полицейского пойдет под суд житель Хабаровского края

Мужчина во время задержания испортил форму силовика
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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За нападение на полицейского пойдет под суд житель Хабаровского края

За нападение на полицейского пойдет под суд житель Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае под суд пойдет мужчина, которого обвиняют в нападении на полицейского. об этом сообщили в региональном следкоме.

— По версии следствия, в январе 2022 года вечером в поселке Хор поступила жалоба на одного из местных жителей. Прибыв на место происшествия сотрудники полиции столкнулись с сопротивлением при задержании. Одному из них мужчина нанес удар в грудь и повредил форменное обмундирование, — рассказала представитель ведомства Дарья Немцева.

Оказавшись в отделении, дебошир во всем сознался. О мужчине известно, что ранее у него была судимость за побои.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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