В Хабаровске изменилось расписание троллейбуса №1 Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске произошли изменения в движении троллейбусов маршрута №1. Об этом сообщили в администрации города.

— В будние дни в последний рейс троллейбусы будут отправляться от остановки «Комсомольская площадь» в 23:03, от пункта «Аэропорт» — в 23:00. В выходные дни от «Комсомольской площади» — в 23:24, от «Аэропорта» — в 23:10, — рассказали в пресс-службе мэрии.

В любой момент горожане могут уточнить местоположением транспорта на сайте Транспорт27.рф, через приложение Go2bus или у диспетчера по номеру 45-00-56.

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