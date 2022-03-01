В Хабаровске изменилось расписание троллейбуса №1
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске произошли изменения в движении троллейбусов маршрута №1. Об этом сообщили в администрации города.
— В будние дни в последний рейс троллейбусы будут отправляться от остановки «Комсомольская площадь» в 23:03, от пункта «Аэропорт» — в 23:00. В выходные дни от «Комсомольской площади» — в 23:24, от «Аэропорта» — в 23:10, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В любой момент горожане могут уточнить местоположением транспорта на сайте Транспорт27.рф, через приложение Go2bus или у диспетчера по номеру 45-00-56.
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