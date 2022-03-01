Свыше 200 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

С улиц Хабаровска за минувшую зиму коммунальщики вывезли свыше 200 тысяч кубометров снега. Статистику озвучили в городской администрации.

— Сейчас ведется усиленная очистка прибордюрной зоны, а также уборка валов с газонов. Помимо этого, муниципальные дорожники стараются оперативно ликвидировать гололед. Обработка наиболее скользких мест ведется песчано-соляной смесью и реагентом «Бионорд», — сказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.

Только за минувшую ночь с городских улиц дорожники убрали 1160 кубометров осадков. Сегодня работы продолжат 45 спецмашин.

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