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Общество1 марта 2022 6:00

В Хабаровском крае волонтеры очистят 150 километров берегов рек и озер

В акции поучаствуют более 3400 человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае волонтеры очистят 150 километров берегов рек и озер

В Хабаровском крае волонтеры очистят 150 километров берегов рек и озер

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдет Всероссийская акция «Вода России». Эковолонтеры очистят от мусора 150 километров береговой линии рек и озер. Участие примут более 3400 человек. Среди них школьники, представители общественных организаций и местных властей.

Традиционно субботники будут проходить с апреля по октябрь. География акции в этом году расширилась.

- Принять участие в акции может любой желающий. Организатором тоже может стать любой житель региона. Для этого нужно заполнить специальную форму и направить ее в министерство природных ресурсов края, а также связаться с координаторами по региону, - рассказал Александр Леонтьев, и. о. министра природных ресурсов Хабаровского края.

Напомним, с 2019 по 2021 год в Хабаровском крае экодобровольцами было убрано около 194 километров берегов водных объектов. За два года в акции поучаствовали более 5,5 тысяч жителей края.