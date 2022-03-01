Новое здание Дальневосточного художественного музея построят в Хабаровске

Заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой столице построят новое здание Дальневосточного художественного музея. Под строительство будет отведено более трех гектаров земли. Ввести новое здание в эксплуатацию планируется к 2024 году.

Подходящую землю специалисты уже нашли. Определены четыре участка в районе площади Славы. Два из них являются частной собственностью. Их планируется выкупить.

Предполагается, что высота здания будет не более 15 метров, это обусловлено общей стилистикой и архитектурным ансамблем территории. Музей не будет закрывать вид на Амур со смотровых площадок.

- Это значимый для Хабаровского края проект. Музей станет еще одной визитной карточной края. Никаких сомнений в реализации проекта нет, - отметил Керим Сунгуров, заместитель председателя правительства края по вопросам строительства.

Новое здание ДВХМ будет больше, чем нынешнее. Выставочные павильоны займут 17 тысяч квадратных метров. На остальной площади будут размещены мастерские по реставрации и консервации, арт-пространства, концертный зал и многое другое.