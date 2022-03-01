В Хабаровском крае угонщик-рецидивист отправится в колонию строгого режима

В Комсомольске-на-Амуре парень пять раз угонял чужие автомобили Фото: Евгения ГУСЕВА

В Комсомольске-на-Амуре парень пять раз угонял чужие автомобили. Очередное преступление 25-летний комсомольчанин совершил в августе 2021 года.

Парень прогуливался с братом и увидел ремонтный бокс, который находился за поврежденным забором. Замок на воротах был поломан. В боксе братья нашли чужой автомобиль. Ключи владелец оставил в замке зажигания. На машине угонщики поехали к знакомой.

Когда злоумышленник возвращался обратно, увидел патрульную машину и уехал. Сотрудники полиции позже задержали угонщика.

- Впервые за угон житель Комсомольска-на-Амуре был осужден в 2015 году. Позже направлялся в колонию за подобные преступления еще три раза, но выходил раньше положенного срока. Или же наказание менялось на более мягкое, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Парень признал свою вину. Суд назначил ему наказание. Комсомольчанин проведет один год и 10 месяцев в колонии строгого режима.