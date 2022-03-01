В Хабаровском крае предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии Фото: Законодательная дума Хабаровского края

На заседании общественного совета при Законодательной думе Хабаровского края был предложен законопроект, который устанавливает административную ответственность за пропаганду педофилии.

Законопроектом за это правонарушение предусмотрены санкции. Гражданам назначается штраф в размере до пяти тысяч рублей, а должностным лицам – до 50. Юридические лица будут оштрафованы на 700 тысяч рублей.

Законопроект вполне актуален. В последнее время увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.

Совет рекомендовал Законодательной Думе региона принять представленные законопроекты в качестве краевых законов.

- Эта инициатива повысит безопасность жизни и здоровья детей, - отметила Галина Кононенко, председательствующий общественного совета при думе.