Молодые семьи Хабаровска получили сертификаты на покупку жилья Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице молодые семьи смогут улучшить жилищные условия. В этом году в рамках подпрограммы «Жилье для молодых семей» будет произведено 42 денежные выплаты. 25 семей уже получили сертификаты.

За основу при социальной выплате берется стоимость одного квадратного метра жилья. В прошлом году был произведен перерасчет, поэтому сейчас стоимость высчитывается по цене в 81,5 тысяч рублей. Это выше прошлой суммы на 31 тысячу рублей.

- В этом году на программу выделено 107,9 миллионов рублей. Такая сумма позволит сделать выплаты 42 семьям, - пояснила Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам.

Сертификат покрывает около 20% от обшей стоимости жилья. Чаще всего молодые семьи отдают предпочтение двухкомнатным квартирам на вторичном рынке. Реже приобретают квартиру с иным количеством комнат или же направляют средства на строительство частного дома.

КОНКРЕТНО

С 7 февраля по 14 мая ведется прием заявок от молодых семей для участия в программе в 2023 году. Подробнее – по ссылке.