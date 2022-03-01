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Здоровье1 марта 2022 9:15

В Хабаровском крае за год 90 тысяч человек получили лечение от COVID-19

Ковидом болели и взрослые, и дети
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае за год 90 тысяч человек получили лечение от COVID-19

В Хабаровском крае за год 90 тысяч человек получили лечение от COVID-19

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае лечение от COVID-19 получили 90 тысяч жителей. За год в регионе было перепрофилировано 22 инфекционных стационара в медицинских учреждениях. За этот период было развернуто 3,5 тысячи коек. В красных зонах работали более двух тысяч врачей.

Также в Хабаровском крае была развернула работа по дооснащению ковидных госпиталей. На эти цели из федерального бюджета выделено 189,86 миллионов рублей.

- Ковидом теперь болеют все: и взрослые, и дети. С начала пандемии вирусом переболели 24 тысячи детей, - отметил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

В крае была выявлена проблема дефицита кадров. В регионе не хватает врачей. Укомплектованность составляет 88%. На текущий момент врачам помогают 700 студентов-медиков.