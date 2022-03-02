За сутки 1112 человек заразились коронавирусом в Хабаровском крае
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Хабаровском крае за сутки госпитализировано 228 пациентов с ковидом. Всего наличие инфекции подтвердилось еще у 1112 человек.
- На данный момент на лечении с ковидом в регионе находится 14 476 заболевших, к ИВЛ подключен 71 пациент, на кислородной поддержке остается 1037 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.
За сутки от коронавируса скончалось четыре пациента.
Сейчас в регионе развернуто 2829 коек для заболевших. 726 из них свободны.
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