Хабаровские кинотеатры массово возвращают деньги за билеты на «Бэтмена»
Фото: Андрей АБРАМОВ
Хабаровские поклонники киношной саги «Бэтмен» начали сдавать билеты на премьеру. Все, кто купил их заранее, чтобы в числе первых увидеть новинку, вынуждены обращаться в кинотеатры за возвратом средств.
— Сообщаем, что премьеры «Бэтмена» 2 марта не будет. Warner Bros. решила отменить премьерный показ боевика в России. Информация об этом представлена в официальном сообщении студии, — сообщили в кинотеатре «Гигант».
В Сinema9 IMAX объявили о возврате средств покупателям.
— Осуществить возврат можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, — говорится в сообщении организации.
Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в других городах Дальнего Востока.
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