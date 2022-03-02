Хабаровские кинотеатры массово возвращают деньги за билеты на «Бэтмена» Фото: Андрей АБРАМОВ

Хабаровские поклонники киношной саги «Бэтмен» начали сдавать билеты на премьеру. Все, кто купил их заранее, чтобы в числе первых увидеть новинку, вынуждены обращаться в кинотеатры за возвратом средств.

— Сообщаем, что премьеры «Бэтмена» 2 марта не будет. Warner Bros. решила отменить премьерный показ боевика в России. Информация об этом представлена в официальном сообщении студии, — сообщили в кинотеатре «Гигант».

В Сinema9 IMAX объявили о возврате средств покупателям.

— Осуществить возврат можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, — говорится в сообщении организации.

Аналогичная ситуация сейчас наблюдается и в других городах Дальнего Востока.

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