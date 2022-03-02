Хабаровчанам посоветовали рассчитываться в транспорте без использования ApplePay и GooglePay Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском общественном транспорте могут возникнуть проблемы с оплатой проезд через сервисы ApplePay и GooglePay в связи с нахождением некоторых банков под санкциями США и Евросоюза. Поэтому горожанам советуют использовать альтернативные способы расчета, сообщили в администрации города.

— Мы настоятельно рекомендуем всегда иметь с собой физическую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Это позволит оплачивать проезд в автобусах и электротранспорте, не опасаясь ошибки при оплате проезда. Также хочу отметить, что проблема не распространяется на карты системы «МИР, — отметил и.о. директора МБУ «ХМНИЦ» Дмитрий Кондрашкин.

Отметим, что своей актуальности не теряют Единая транспортная карта, брелки и браслеты с NFC-модулем, баланс которых можно пополнить, например, из мобильного банковского приложения или терминала.

КОНКРЕТНО

По вопросам электронных проездных можно обратиться по телефону 45-25-05.

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