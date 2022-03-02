Хабаровские маршрутчики попались на нарушении расписания Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел рейд по автобусам. Специалистами управления промышленности, транспорта, связи отслеживалась работа и наполняемость маршрутов № 14, 68, 88. Как показала практика, нарушения графика имели место быть, сообщили в администрации города.

— Плановый интервал движения маршрута № 14 по расписанию составляет 7 минут, а фактический интервал в день проверки — 9 минут. На маршруте № 68 автобусы отправлялись каждые 7-10 минут, хотя установленное время — 9 минут. Плановый интервал следования автобуса № 88 составляет 8 минут, а реальный — 6-10 минут,— рассказали в мэрии.

Там также отметили, что наполняемость транспорта соответствует норме. В автобус смогли поместиться все желающие.

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