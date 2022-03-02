Хабаровчанин впервые завоевал медаль ЧМ по стрельбе из лука. Фото: worldarchery.sport

На состоявшемся в Дубае Чемпионате мира по стрельбе из лука среди спортсменов с ограниченными возможностями впервые призовое место занял хабаровчанин. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— «Серебро» Денис Тен завоевал в парном разряде в классе W1 вместе со спортсменом из Астрахани Алексеем Леоновым. Ранее Тен становился призером Кубка Европы, — рассказали в пресс-службе правительства.

Тену удалось обойти свыше двух сотен конкурентов. Всего в соревновании приняли участие 230 лучников из 40 стран мира.

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