На портале «Объясняем.РФ» жители Хабаровского края смогут получить достоверную информацию Фото: Правительство Хабаровского края

Согласно решению Правительства РФ был запущен новый интернет-портал «Объясняем.РФ». Главная задача площадки – оперативное информирование жителей страны по важнейшим темам. При этом вся информация будет исключительно достоверной.

В частности, на сайте можно найти данные о работе аэропортов, информацию о том, как туристы могут вернуться домой, будет ли хватать импортных лекарственных препаратов и другое.

- Портал будет работать по аналогии с уже известным сайтом «стопкоронавирус.рф» и станет источником проверенной, официальной, и что важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени, - заявил Михаил Мишустин, вице-премьер.

В то же время в Хабаровском крае, позвонив на номер «горячей линии» 122, можно получить достоверную информацию о ситуации в регионе. Опровержения ложных сообщений – фейков – ищите в телеграм-канале «СтопФейк27».